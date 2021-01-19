Двенадцать… Нужна ли нам эта революция?

Можно по-разному относиться к слухам про сокращение РПЛ до 12 команд. Потому что в одном флаконе замешивают и другую трактовку: расширение РПЛ аж до 24 клубов – ведь нам же говорят про РПЛ-1 и РПЛ-2, которые, правда, по ходу сезона не сильно перемешиваются.

Сама по себе мне идея сокращения лиги глубоко симпатична. Я уже лет десять, если не больше, говорю и пишу везде, что сокращаться надо до восьми команд. В крайнем случае до 10-12. Иначе деградацию русского футбола (а вряд ли результаты минувшего года могут говорить об обратном) мы точно не преодолеем. Больше матчей, больше игр между топ-клубами, меньше проходных игр. Борьба равных с равными.

Я думал накануне о визуализации реформы для обложки газеты. Михалковский фильм «Двенадцать»? Сказка «12 месяцев»? 12 знаков зодиака? В какой-то момент мысль была остановиться на варианте с «12 стульями». Само собой, правильный стул с сокровищами – он для «Зенита». Много всего можно было бы придумать. Но хотелось уйти от истории с комбинаторами-бендерами. Великий комбинатор был обречен в конечном итоге. Правда, у него было, если вспоминать киноверсию – «Но оцените красоту игры!» У нас же красотой не пахнет.

Поэтому – «Двенадцать» Александра Блока.

​​...И идут без имени святого

Все двенадцать – вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль...