Двенадцать… Нужна ли нам эта революция?

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Сент-Луис Блюз 5 Сан-Хосе Шаркс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Майами Хит 113 Детройт Пистонс 107
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 2 Каролина Харрикейнз 4 2.47 4.1 2.47
НБА - регулярный чемпионат окончен Чикаго Буллз 125 Хьюстон Рокетс 120
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 1 Монреаль Канадиенс 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Анахайм Дакс 1 Миннесота Уайлд 0
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Калгари Флэймз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 113 Голден Стэйт Уорриорз 115
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 4 Аризона Койотс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 113 Голден Стэйт Уорриорз 115
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 СКА 0 2.75 4 2.3
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Локомотив 0 2.25 3.8 2.9
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Авангард 0 2.8 4.2 2.18
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Салават Юлаев 0 Северсталь 0 1.48 5.2 5.5
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Олимпия Милан 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Динамо Р 0 1.21 7.4 11
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Нефтехимик 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Амур 0 2.6 4.3 2.28
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Барыс 0 1.64 4.7 4.3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ХК Сочи 0 Динамо Мн 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Витязь 0 Сибирь 0 2.17 4 2.9
Еврокубок 20:30 Монако 0 Уникаха 0 1.53 2.5
Еврокубок 20:30 Монако 0 Уникаха 0 1.53 2.5
Германия - Бундеслига 20:30 Боруссия М 0 Вердер 0
Испания - Примера 21:00 Кадис 0 Леванте 0 3 3.1 2.6
Испания - Примера 21:00 Вальядолид 0 Эльче 0 1.88 3.4 4.8
Англия - Чемпионшип 21:00 Рединг 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Дерби Каунти 0 Борнмут 0
Двенадцать… Нужна ли нам эта революция?
19 января 16:00
автор: Николай Яременко

Двенадцать… Нужна ли нам эта революция?

Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о сокращении премьер-лиги до 12 команд.

Можно по-разному относиться к слухам про сокращение РПЛ до 12 команд. Потому что в одном флаконе замешивают и другую трактовку: расширение РПЛ аж до 24 клубов – ведь нам же говорят про РПЛ-1 и РПЛ-2, которые, правда, по ходу сезона не сильно перемешиваются.

Сама по себе мне идея сокращения лиги глубоко симпатична. Я уже лет десять, если не больше, говорю и пишу везде, что сокращаться надо до восьми команд. В крайнем случае до 10-12. Иначе деградацию русского футбола (а вряд ли результаты минувшего года могут говорить об обратном) мы точно не преодолеем. Больше матчей, больше игр между топ-клубами, меньше проходных игр. Борьба равных с равными.

Я думал накануне о визуализации реформы для обложки газеты. Михалковский фильм «Двенадцать»? Сказка «12 месяцев»? 12 знаков зодиака? В какой-то момент мысль была остановиться на варианте с «12 стульями». Само собой, правильный стул с сокровищами – он для «Зенита». Много всего можно было бы придумать. Но хотелось уйти от истории с комбинаторами-бендерами. Великий комбинатор был обречен в конечном итоге. Правда, у него было, если вспоминать киноверсию – «Но оцените красоту игры!» У нас же красотой не пахнет.

Поэтому – «Двенадцать» Александра Блока.

​​...И идут без имени святого
Все двенадцать вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Глядя на то, как команды разом готовы голосовать за что угодно, сомневаешься, что они думают о стратегии. Есть только «сейчас», есть только революционная целесообразность.

Революция в футболе необходима. Но надо быть готовым к тому, что она несет с собой и жертвы. С водой выплескивают и ребенка. Александра Дюкова, как я понимаю, именно последний нюанс и останавливает: а что будет со стадионами, построенными к домашнему ЧМ-2018? Многие из них теперь вообще никогда не увидят топ-клубы?

И все же моя лично позиция такова: лучше сделать что-то и жалеть об этом, чем потом жалеть, что так ничего и не сделал. В этом смысле переход на «осень – весна» тоже был необходим.

Я не могу отделаться от одной мысли, которая грызет меня аж с понедельника, когда услышал эти новости, заботливо слитые в общественное пространство экс-сотрудником «Советского спорта». От той же мысли, к котором у в конце своей статьи пришел мой коллега – Дмитрий Кузнецов. А не затеяна ли вся эта интрига с проектом реформы РПЛ в виде ее сужения до 12 клубов только как часть маневра? Дюков же объявлял в декабре, что меньше 16 не будет точно.

В таких случаях под сукном лежит обычно совсем другой проект. Чтобы на него согласились без споров, сначала запускается что-то более радикальное или безумное.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликовано видео с официальной церемонии взвешивания участников турнира UFC "Бойцовский остров 8"Защитник “Баварии” перейдет в мадридский “Реал”ИИХФ выплатит Минску компенсацию из-за переноса чемпионата мираКапустин погиб, порезав руку во время купания в водоеме"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 19 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 19 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.
Укротители Месси и Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».
Бойкот – дело привычное. ЧМ-2021 у Минска отобрали по старой методичке
Как хоккейный мир воспринял решение ИИХФ перенести белорусскую часть чемпионата мира в другую страну.
О чем поет «Спартак». От Глушакова до Хендрикса, но пока без Кокорина
Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс "проставился" песней после приезда на зимние сборы красно-белых. Под впечатлением от услышанного "Плеймейкер" решил вспомнить главных спартаковских "теноров" последних лет.
Новая РПЛ «12+12». Почему во второй этап стоило бы взять не 6, а 8 клубов
«Плеймейкер» делится своим мнением о появившемся в СМИ проекте новой структуры чемпионата России и предлагает свой немного скорректированный вариант реформы.
Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты
«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.
Зверюга Хендрикс, иранский Гном Гномыч и «Катюша» аутентичная. «Телега едет»#3
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск третий.

Футбол. «Милан» vs «Кальяри». «Арсенал» vs «Ньюкасл». Хоккей. Капризов - первая звезда НХЛ.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика