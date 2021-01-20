Дмитрий Васильев: Алаев не может возглавлять ФНЛ, сохранив кресло генсека РФС

– В следующий понедельник завершится подача документов кандидатов на выборы президента ФНЛ, и у нее точно появится новый руководитель. Это хорошо? – Хорошо. Вообще я был первым, кто сказал о том, что лига не развивается – это путь в никуда. Это было еще в 2015 году, когда я пытался баллотироваться на выборах президента ФНЛ против Игоря Ефремова . Меня тогда не поддержал ни один клуб, хотя я обратился ко всем региональным министрам спорта. Отовсюду получил стандартную отписку о том, что прерогатива развития профессионального футбола за таким-то местным футбольным клубом, соответственно, и решение по выдвижению кандидата за этим клубом.

К РПЛ в этом отношении нет вопросов – она зарабатывает больше, чем собирает с клубов. Зачем тогда это делается? Вы просто проведите чемпионат, вычтите расходы на организацию, а остальное раздайте клубам. Делается это для статистики – сейчас они рассказывают, что разделили между клубами 30 млн долларов, а получится 20-25 млн.

Любая лига – РПЛ или ФНЛ – имеет смысл только в том случае, если она зарабатывает больше, чем тратит. Если происходит наоборот, такую лигу надо ликвидировать. Зачем она вообще нужна, если она не способна заработать даже на организацию чемпионата?

– Вторую часть нашего разговора хотелось бы начать с вопроса о вступительных взносах клубов – РПЛ или ФНЛ. Если раньше эти средства требовались организаторам для проведения турниров, то теперь сама возможность организовать турнир является для них источником дохода, в результате чего они, забрав свою комиссию, разделяют остальные средства между клубами. Почему тогда до сих пор эти взносы существуют? Разве это не бессмысленный перевод денег туда-обратно? – Это чудовищно. В ФНЛ у них два взноса. Первый команда из ПФЛ платит при переходе в ФНЛ в качестве вступительного взноса. Он небольшой – 500 тысяч рублей. Это побор только за то, чтобы тебя приняли. Еще 10 млн ты платишь каждый год за участие в чемпионате.

– Что вы предлагали?

– Основа моей программы – четыре пункта. Первый. Мы сразу отменяем взносы, о которых только что с вами говорили. Второй. Вводим спаренные матчи. Это очень сильное логистическое и спортивное преимущество перед нынешней системой розыгрыша. Ты не так много ездишь, получаешь возможность тренироваться.

Третий. Меняем основной функционал лиги – зарабатывать деньги, причем больше, чем нужно для собственных нужд, и делиться с клубами. Этого как не было тогда, так нет и сейчас. Четвертый. Отказаться от установки, что ФНЛ – это руководящий орган, начальство. Это должна быть сервисная организация, обслуживающая интересы клубов. Но я не был услышан. Прошло пять лет – ничего не улучшилось.

Для меня важнейшее действие президента РФС Дюкова в том, что он добился перевыборов Сергея Прядкина на посту президента РПЛ. Точно такие же незаконные перевыборы в 2017 году были у Ефремова. Чтобы не допустить участия случайных кандидатов вроде меня, они внутри придумали эту схему с досрочными выборами. Думаю, ее автор Денис Рогачев (тогда советник президента РФС по правовым вопросам, сейчас заместитель генерального секретаря организации – прим. ред.), потому что больше некому ее придумать.

Неожиданно он оказался на общем собрании клубов ФНЛ, на котором столь же неожиданно прозвучала инициатива одного из клубов о проведении досрочных выборов, и Ефремова досрочно переизбрали без соблюдения каких-либо процедур соблюдения избирательного регламента РФС. И тут же пресс-релиз, мол, состоялось общее собрание, присутствовал Рогачев, подтвердивший, что выборы были законными и нарушений нет. Слушайте, если выборы законные и нарушений нет, то вообще нет необходимости об этом говорить. Но они знали, что совершили махинацию.

У Дюкова нашлась воля совершить перевыборы в РПЛ. Он выставил клубы в неприятном свете. Им пришлось дважды единогласно выбирать Прядкина, показав, что их всех устраивает, когда РПЛ зарабатывает ничтожно малые деньги. Турция по сравнению с нами в отношении заработков – космос, но даже Румыния с населением 19 млн и Дания (!) с населением 5 млн зарабатывают больше нас. Какие еще нужны доказательства, что проблема не в людях, которые живут в стране, а в лиге и клубах, которые технологически не умеют это делать?

Так что я очень рад, что Дюков убрал Ефремова. Именно убрал, потому что эти сказки «я устал, я ухожу»… Так устал, что сразу пошел работать вице-президентом в «Урал». Дураков нет, все всё понимают. Это говорит о том, что Дюкова не устраивает то, что происходит в ФНЛ.

Дмитрий Васильев

«В УСТАВЕ ФНЛ ПРЯМО НАПИСАНО – НЕТ ЦЕЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ. ЭТО НОНСЕНС»

– Спустя пять лет вы бы еще раз хотели попробовать выступить кандидатом в президенты лиги?

– Не скрою, хотел бы. Но понимаю, что для этого меня должен выдвинуть клуб, а в нынешней ситуации, когда мы получили в лице Александра Алаева кандидата от РФС, те два клуба, которые готовы были меня выдвинуть (не буду их называть, чтобы не подвергать давлению), четко мне сказали: «Пока не было кандидата от РФС, и мы думали, что это реально будет внутриклубная история, мы могли позволить себе тебя выдвинуть. А сейчас мы не можем пойти против РФС».

И здесь заложен главный камень преткновения. В свое время Евгений Гинер ввел, а Прядкин затем культивировал посыл, что все клубы – это одна семья, давайте не скандалить и все вопросы решать внутри семьи. Вы мне найдите хотя бы одну нормальную лигу, у которой отношения взасос с федерацией. У них же очевидный конфликт интересов.

– То есть трения между лигой и федерациями – естественное состояние нормально развивающегося футбола?

– Конечно. У федерации интерес – сборная, а у клубов – доходы. Соответственно, у одних одни представления по лимитам, матчам и распределению доходов от телевидения, у других – другие. Это неизбежные споры и скандалы. А мы чем гордимся? Что мы одна семья. Это говорит о том, что у нас нет лиги, реально защищающей интересы клубов.

Возьмите Испанию. Там реальная сила не у федерации, а у Ла Лиги, потому что у нее есть «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Они определяют правила игры и торгов. Как и в АПЛ, бундеслиге и прочих. За федерацией организующее и направляющее направления, но все, что касается коммерции клубов, это все лиги. А у нас лиги атрофированы. Почитайте устав ФНЛ – они прямо декларируют, что у них нет цели зарабатывать деньги. Это нонсенс.

Вот, 16 пункт: «ФНЛ может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, предусмотренных настоящим Уставом. Полученная ПРИБЫЛЬ НЕ МОЖЕТ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ФНЛ и направляется на деятельность ФНЛ или используется в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ» (устав есть на сайте ФНЛ. – прим. ред.).

При таких задачах лига просто не нужна. Дюков может сказать: «Закрываем ее, создаем департамент первой лиги при РФС, и все». Нужно или менять цели лиги, или просто закрывать, потому что организация и проведение чемпионата – чисто техническая задача, с которой справлялся комитет проведения соревнований РФС, который возглавлял Сергей Куликов. И нормально проводил чемпионаты, не было такого огромного штаба – только он и еще пара человек.

– Где вы видите почву для конфликтов между ФНЛ и РФС?

– Давайте на конкретных примерах. Если раньше клуб, занявший второе место в ФНЛ, не проходил лицензирование, его место занимала третья команда, а теперь просто в РПЛ выходит одна команда, а две другие идут в стыки. И что, клубы ФНЛ это устраивает? Нет, но они говорят: «Так решил РФС, так нам сказал Ефремов». А почему Ефремов не топал ногами и не говорил, что дискриминируются интересы его клубов?

Или еще. Стыковые матчи клубы РПЛ играют с восемью легионерами, а клубы ФНЛ – с тремя. Почему нет конфликта? В Казахстане подняли такой скандал, и теперь стыковые матчи играются по регламенту первой лиги с тремя легионерами. Все равно у команды премьер-лиги преимущество, потому что даже местные футболисты у них выше уровнем. А у нас этого нет.

Последний вопиющий пример. В прошлом сезоне розыгрыш ФНЛ прекратился из-за пандемии, и лига полностью сдала позиции клубов – стыковые матчи отменили. В РПЛ в среднем клубы получают 100 млн рублей за телеправа, то есть лишив клубы ФНЛ этих стыков, их лишили возможности заработать эти 100 млн, не говоря о том, что выход в РПЛ автоматически повысил бы их доходы за счет болельщиков, спонсоров и т.д.

На месте президента ФНЛ я бы поставил вопрос ребром: если вы отменили стыки (хотя за них я бы тоже боролся до конца), с вас 100 млн рублей за каждый клуб, который вы лишили шансов. Вплоть до разбирательств в Палате по разрешению споров РФС и CAS. Вы и так оставили два клуба в РПЛ, так хотя бы деньги за телеправа отдайте. Мы бы их разделили внутри лиги – по 25 млн «Чертаново», «Торпедо», «Нефтехимику» и «Балтике» (команды, занявшие со второго по шестое место) и 100 млн на всех остальных.

«31 МЛН НА 22 КЛУБА – ЭТО ПРИГОВОР. ОДИН ВИДЕОБЛОГЕР ЗАРАБАТЫВАЕТ ПОЛОВИНУ ЭТОЙ СУММЫ»

– Замена Ефремова на Алаева решит эту проблему?

– Я так не считаю. Откуда у Алаева исключительные компетенции по привлечению доходов для лиги? При всем уважении к генеральному секретарю РФС, вспомните его биографию. Играл в мини-футбол, потом в пляжный футбол, потом работал в департаменте пляжного футбола, потом стал заместителем спортивного директора РФС и вдруг генеральным секретарем РФС. Допускаю, что обычный футболист Алаев за столько лет приобрел какие-то управленческие компетенции, но где навыки зарабатывания денег? Говорят, при нем РФС заработал в шесть раз больше, чем до того. Простите, но он к этому достижению не имеет никакого отношения, это личное достижение Дюкова, поэтому оно никак не перенесется на ФНЛ.

– Алаев может назначить грамотного коммерческого директора, который будет заниматься этим вопросом.

– А почему до Дюкова столько лет при нем не было грамотного коммерческого директора? Единоначалие и компетенцию руководителя никто не отменял. Вот возьмите любое интервью Прядкина, в котором он говорит, что его мечта – чтобы лига зарабатывала 100 млн долларов в год. Он мечтает об этом «надцать» лет, и что меняется? Ничего.

Теперь он говорит, что понял, что надо привлекать молодых, и взял 23-летнего парнишку, который гол работал спортивным директором «Кайрата» в Казахстане. Какие компетенции позволят этому молодому парню принести что-то, за счет чего РПЛ заработает 100 млн долларов? Есть незыблемый менеджерский принцип: если вы хотите поменять систему, вы должны сделать это силами новых людей, потому что люди имеют обыкновение делать то, что делают всегда. Нельзя делать то же самое и рассчитывать на другой результат.

Такой же принцип работает в ФНЛ. Поменяете Ефремова на Алаева, но доходов как не было, так и не будет. Я видел первое заявление Алаева, там о доходах ни слова. Есть еще один важный нюанс. Как юрист, заявляю о том, что для того, чтобы быть президентом ФНЛ, Алаев должен уйти с должности генсека РФС. Иначе получится конфликт интересов – он будет руководить РФС и ФНЛ, а у этих организаций договор. Он не имеет юридического права занимать обе должности, также как, например, Дюков не смог бы быть одновременно президентом РФС и РПЛ.

Все должно быть по закону. Дюков заставил Прядкина переизбираться, потому что так правильно юридически. Точно так же должно быть и в данной ситуации.

– Цель выбора Алаева в том, что он гарантирует проведение политики РФС.

– Вы это видите так. Но зачем тогда вообще нужна ФНЛ, если РФС может сам проводить это соревнование? А в том виде, который вы описываете, это лукавство. Когда я работал в Казахстане, у нас был случай, когда президент федерации пришел на заседание лиги и его вел. На том заседании президент лиги подал в отставку, а президент федерации предложил нового кандидата, который сразу же и был выбран. Какой поднялся шум-гам: «Лига независимая, а президент вмешивается!» А у нас что? Мы не можем выйти даже на уровень Казахстана.

Главное – это доходы и программа. Какая программа у Алаева? Но руководители клубов уже переобулись, они теперь за кандидата от РФС. А в чем их интерес? Сегодня он только в том, чтобы усидеть в кресле, вот и все, поэтому их устраивает любой руководитель лиги.

Посмотрите на доходы ФНЛ. В нынешнем сезоне лига заработала от букмекеров 31 млн рублей. Что такое 31 млн на 22 клуба? Это сущие копейки. Когда один известный футбольный видеоблогер, которого все знают, узнал эту цифру, сказал, что зарабатывает половину этих денег. Один! А здесь 22 клуба от Калининграда до Хабаровска. Это приговор. Если в этой истории нет какой-то криминальной составляющей, значит, это абсолютная бездарность руководства лиги.

Могу смело утверждать, что в первый же сезон я бы заработал в лигу минимум 200 млн, тогда как они сейчас зарабатывают менее 50 млн. И при том, что любят манипулировать цифрами. Шикарный пример – они говорят: «Мы заработали на Яндексе 20 млн, но эти 20 млн отдали Яндексу за продакшн». Нормально? Любой продакшн и так за покупателем прав, а на входе-то ноль. Зачем это делается? Чтобы показать, что есть доходы. С тем же успехом они могли нарисовать и 2 млн, и 200 млн доходов.

Игорь Ефремов

«ЗАЧЕМ ФНЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР? ВЫ ЧТО, КРЕМЛЬ?»

– Есть у ФНЛ еще доходы?

– Есть 10 млн от «Почты России», но это не их доход в чистом виде. Он идет по вертикали от РФС, у него договор с «Почтой России». Так что по факту они ничего не зарабатывают, а я за сезон смогу заработать 200 млн, несмотря на коронавирус и все прочие проблемы. Если не заработаю, сам подам в отставку. Но никого это не интересует. Пять лет назад я сказал: «Лишу вас необходимости платить членские взносы». Ответ: «Нет-нет, нам нужен Ефремов, мы хотим платить членские взносы». А где здесь интересы и развитие клубов? Зато Ефремов приезжал в регион и говорил губернатору, какой у клуба хороший руководитель, а они его за это выбирали и говорили, какую хорошую работу он проделывает. Да какую работу он проделывает?

Вот, например, в ФНЛ есть институт делегатов. Они отвечают за исполнение спонсорских соглашений на конкретных матчах. По сути, коммерческий директор матча. Я понимаю, зачем они УЕФА, а в ФНЛ какие спонсорские соглашения? Делегаты ездят на каждый матч. По моим подсчетам, это 20 млн рублей на ветер в год – перелеты, гостиницы и прочее. Какие такие доходы обуславливают такую необходимость? Вот зарабатывали бы они 500 млн рублей, и эти договоры с шоколадом, джинсами и бритвенными станками надо было соблюдать, тогда в этом есть смысл, но сейчас… Если бы меня выбрали, я бы вопрос об институте делегатов внес в повестку дня на собрании.

А Кубок ФНЛ, участие в котором обходилось клубам в три-четыре раза дороже, чем проведение двухнедельного сбора? И клубы шли на это. Это безумие, даже если оставить за скобками тот факт, что клубы в течение года и так играют между собой, а тут еще приезжают на сборы и встречаются опять. Где тут идея, где тут развитие и сравнение с другими, чтобы понять, где ты находишься?

– Что еще надо сделать в ФНЛ?

– Я бы сократил штат лиги раза в два. И расходы на этот штат. И даже начал бы с себя. Оказывается, у Ефремова зарплата была 600 тысяч рублей, а сейчас в связи с коронавирусом сократилась до 500-550 тысяч. Но это в корне неправильно. У президента ФНЛ должна быть зарплата 50 тысяч рублей, а дальше заработал ты для лиги 100 млн рублей, получи свой бонус в размере 10%. А при зарплате в 500 тысяч рублей он курит бамбук, летает первым классом, живет в шикарной гостинице и мнит себя большой шишкой.

А самое страшное, что клубы сами создали себе этого начальника. Был ведь РФС, но клубы собрались и сказали: «А давайте создадим себе еще одного руководителя». Это мазохизм. ФНЛ должна быть сервисом, а не начальником. Кто такой Иван Шабанов (исполнительный директор ФНЛ, и.о. президента лиги, соперник Алаева на выборах. – прим. ред.)? Клубы называют его карателем, потому что он утверждает штрафы за неисполнение того-сего.

Я бы вообще упразднил должность исполнительного директора лиги. Согласно уставу, президент ФНЛ принимает решение, а исполнительный директор контролирует его исполнение. Слушайте, вы что, Кремль? Вы что там себе навоображали? Есть коммерческий, юридический отделы, есть отдел проведения соревнований. Их достаточно. Ты президент, ты не только принимаешь решения, но и претворяешь их в жизнь.

Все это о том, что прямо сейчас у лиги есть ресурс для сокращения затрат. И не потребуются никакие взносы от клубов.

Матч ФНЛ «Торпедо» – «Велес». Фото: ФК «Торпедо»

«ФУТБОЛ ДЛЯ ЧАСТНИКА – НЕ БИЗНЕС, А КАБАЛА»

– Что еще вам не нравится в ФНЛ?

– Требования лицензирования в части развития детско-юношеского футбола. Они просто убивают желание частников открывать профессиональные футбольные клубы и превращаются в профанацию. Это должна быть опция, а не обязанность. Хотят – пусть вкладывают деньги в школу, не хотят – не надо. Зачем условному «Велесу» академия? Создали профессиональный клуб, и слава богу. Дефицита школ в стране нет, есть дефицит тренеров, материально-технической базы и клубов. Школами уже занимается государство. В Кемерово есть школы, но нет клуба, где игроки могли бы играть. И вот я хочу открыть клуб в Кемерово, и мне нужно открывать школу. А зачем, если они уже есть?

Мне могут возразить – это будут игрушки, которые через гол-два закроются. И черт с ними! Одна игрушка закроется, появится другая, потому что частников в футболе станет больше. И условный Юрий Газинский поиграет сначала в первом клубе, потом во втором, уйдет в РПЛ и дорастет до сборной. Все от этого в выигрыше.

Все эти идеи о развитии детско-юношеского футбола красиво звучат, но на практике они работают только в минус. Не говоря о том, что все это превращается в иллюзию, потому что есть такое понятие, как работа со школой. Заключается договор между клубом и школой, и вот она уже как бы есть. А она и так была. Тот же «Велес» ничего не создал, а просто заключил договор со школой в Домодедово. Где тут развитие? А тогда зачем нам вообще закладывать этот бюрократический ресурс? Вот в РПЛ это логично, тут есть момент развития клуба, но на старте его создания это не развивает, а отталкивает.

И вместе с этим материально-техническая база ужасающая. Просто посмотрите, как это выглядит в «Торпедо», «Крыльях Советов», «Оренбурге». Я сейчас называю лидеров ФНЛ. Для них школы – просто обуза, и они содержатся лишь формально. Никакого развития футбола в этом нет.

– Вы сказали про дефицит тренеров…

– Леонид Слуцкий в интервью очень интересно сказал, что в Нидерландах 80% главных тренеров клубов – бывшие спортивные директора академий клубов. И у меня возникает вопрос – а почему у нас не работает тренерский лифт? Сколько у нас на уровне РПЛ тренеров, работавших в дублях или академиях? Навскидку Слуцкий, Мурад Мусаев, Кирилл Новиков, Дмитрий Гунько. Были еще Олег Василенко, Юрий Уткульбаев (работал в дубле «Рубина», потом возглавил «Нефтехимик»).

Сейчас в ФНЛ в лидерах «Крылья Советов» Игоря Осинькина, работавшего в Тольятти. И вот он в 51 год возглавил «Чертаново», с которым добрался до ФНЛ, а теперь в Самаре. И мы видим очень хорошие результаты его работы. Он подтверждает принципы правильности этой модели. Тогда почему такой тренер доходит до РПЛ в 56 лет, если, дай бог, выйдет с «Крыльями» в премьер-лигу к следующему сезону? И то если его не уволят и не отправят в «Чертаново». У нас это не будет удивительным.

Зато по кругу ходят одни и те же люди, и Михаил Гершкович защищает этих ветеранов. А молодым перспективным тренерам и спортивным директорам ходу нет.

– Давайте подытожим.

– Идеология перемен в ФНЛ правильная, но замена Ефремова на Алаева – это шило на мыло. Она ничего не даст, кроме еще большей управляемости лигой для РФС. Поэтому выступаю с призывом к господину Дюкову все-таки подумать о том, что сила федерации как раз в сильных независимых лигах, способных реально генерировать доходы и защищать интересы клубов.

Вот на днях я прочел интервью Вячеслава Колоскова. Он говорит: «Все понимают, что надо уходить от бюджетного финансирования, привлекать в футбол частные инвестиции, но никто не знает, как это сделать». У меня вопрос – кто эти «все, которые понимают»? Это все, кроме руководителей клубов, которые и являются бенефициарами халявных денег из бюджетов регионов. Понимают все, кто не в клубах, а от их понимания ничего не меняется.

И вы не знаете, как привлечь частные инвестиции? Так потому, что вы не создаете для них условий. Каждый частник понимает, что вкладывая в футбол, он попадает не в бизнес, а в кабалу. Он мазохист, как Галицкий или «Велес». Он приходит выполнять хотелки федерации, Прядкина, Ефремова и так далее, попадает под беспредел судей и думает: «А на черта мне это надо?»

Так что не правда, что никто не знает, как это сделать. Многие знают, но для этого надо сломать стереотипы, создавать реальные условия. Я знаю, как это сделать на практике, а не в теории. Но выберут Алаева, и мы с вами встретимся через десять лет и выясним, что доходы лиги за это время выросли с 50 млн до 80 млн. Вот и все.