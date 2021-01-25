«Спартак» меняет Кокорина на Промеса, ЦСКА и «Зенит» ищут нападающих

ЦСКА

Главные ньюсмейкеры российского трансферного рынка – преследователи «Зенита» ЦСКА и «Спартак». Армейцы вообще увлеклись перестановками. Тренеры Сергей Овчинников и Виктор Онопко уже покинули команду, их места заняли Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий, присоединившийся к тренерскому штабу. Сообщалось, что может уйти и глава селекционной службы Андрей Мовсисьян, но на данный момент эта информация не подтвердилась. Зимой ему дают шанс исправиться за череду сомнительных приобретений.

Команду тоже ждут изменения, в первую очередь в опорной зоне и нападении. Кристиян Бистрович уже уехал в аренду в «Касымпашу». Вместо него за ключевую зону в центре поля будет отвечать новичок. Называются кандидатуры Данило Барбозы («Ницца»), Раде Крунича («Милан») и Педру Феррейры («Ольборг»). Фаворитом шорт-листа считается Барбоза. Французские СМИ утверждают, что переговоры близки к завершению. Он должен прийти на правах аренды с правом выкупа. Общая сумма составит десять млн евро.

Готовится замена и в передней линии. Адольфо Гайчу активно ищут новую команду. Ближе всех к заключению сделки был «Дженоа», но стороны не могут договориться о сроке аренды (полгода или полтора) и сумме компенсации. Помимо генуэзцев готовы вступить в переговоры «Парма», «Болонья», «Унион», «Генк», «Антверпен» и несколько турецких клубов, однако сроки поджимают – в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно закроется 1 февраля.

А вот для приобретений у красно-синих времени полно – в России регистрационный период только стартует 29 января и продлится почти месяц. За это время армейцам надо заполучить нового форварда. По последней информации, им может стать Дженк Тосун из «Эвертона». Считается, что «ириски» не против отпустить 29-летнего футболиста, но пока неясно, как он сам относится к перспективе переезда в Россию.

«СПАРТАК»

Главным событием в жизни красно-белых стал отъезд Александра Кокорина в «Фиорентину». Стороны уже обо всем договорились, нападающему осталось пройти во вторник медосмотр. Трансфер оценивается в 4,5 млн, что для «Спартака» можно назвать чудом – полгода на «Открытие Арене» форвард провел очень слабо. Во Флоренции не скрывают желания заполучить Кокорина, но пока неясно, подписаны ли все документы. «Фиалки» задерживают официальное объявление до медосмотра, тогда как спартаковцы уже объявили об уходе Александра.

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина ⚡️



Саша, удачи в Серии А! 💪 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021

Освободившиеся и заработанные средства красно-белые хотят пустить на возвращение лучшего игрока чемпионского сезона Квинси Промеса. В клубе эту информацию подтвердили, а инсайдеры добавили – переход обойдется в 12 млн, контракт будет подписан на 3,5 года, а зарплата составит около 2,7 млн. Меж тем, голландская пресса неожиданно опровергла спартаковское сообщение об идущих переговорах, заявив, что в «Аяксе» удивлены таким развитием событий, поскольку ни с кем контактов еще не было. Инициатором возвращения Промеса называют лично Леонида Федуна.

Если переход все-таки состоится, Промес станет десятым легионером в составе при восьми разрешенных – ранее в Москву из Бразилии вернулся Педро Роша и за 700 тысяч был приобретен опорник ПСВ Йоррит Хендрикс.

Йоррит Хендрикс. Фото: ФК «Спартак»

Очевидно, что как минимум от одного иностранца москвичам придется избавляться, а в случае возвращения Квинси искать команду придется уже для двоих. Самыми очевидными вариантами видятся Остон Урунов (его давно предлагают различным клубам в аренду) и сам Роша.

Может покинуть команду и Алекс Крал, на которого есть интерес в Англии, в первую очередь в «Вест Хэме». Если будут предложены хорошие деньги, спартаковцы наверняка отпустят чеха. Ему на замену уже присмотрели 21-летнего Велько Николича из «Црвены Звезды», за которого готовы заплатить пять млн. Сербы хотят на миллион больше, не считая бонусов.

Кроме того, по утверждению итальянских СМИ, «Спартак» заинтересован в переходе правого защитника «Наполи» Кевина Малку. Очевидно, в этом случае красно-белым придется расстаться с другим легионером Виктором Мозесом, хотя, как утверждает transfermarkt, отказ от выкупа будет стоит один млн штрафа. Затея это сомнительная, если учесть, что трансфер француза с марокканскими корнями оценивается в семь млн, а в нынешнем сезоне он провел на поле всего 31 минуту, плотно присев на скамейке за спиной Эльсеида Хюсая, которого «Спартак» хотел заполучить летом. К тому же в данный момент Малку травмирован.

«ЗЕНИТ»

А вот лидер турнирной таблицы очень осторожен. Вокруг него ходило множество слухов относительно ожидаемых приобретений, но пока питерцы не спешат совершать резких движений. Они находятся в поисках оптимального варианта приобретения нападающего. По последним данным, им может стать 22-летний Деннис Ман из «Стяуа». В нынешнем сезоне молодой бомбардир наколотил в 17 матчах чемпионата Румынии 14 мячей, так что находится в шорт-листах многих клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Севильи» и «Аталанты». В декабре писали, что в нем заинтересован «Краснодар».

«КРАСНОДАР»

Сами «быки» пока присматриваются к потенциальным новичкам. Официально они только приобрели у «Чайки» защитника Лео Гогличидзе (за 300 тысяч) и сразу отдали его в аренду «Нижнему Новгороду», а также расторгли контракт с Андреем Синицыным. Вратарь в данный момент находится на просмотре в «Ростове». Заработать краснодарцы могут на Германе Онугхе. Нападающий выступает за «Тамбов» на правах аренды, но может перейти в «Фортуну» из Дюссельдорфа. Немцы готовят конкретное предложение по выкупу прав на игрока.

«ЛОКОМОТИВ»

Новое руководство железнодорожники избавляется от активов предшественника Василия Кикнадзе. Заместитель спортивного директора Андрей Лосюк уже покинул команду, а за ним последовал Слободан Райкович. На смену защитнику за 2,5 млн приобрели бразильца Пабло, многих этим удивив.

Пабло и Владимир Леонченко. Фото: ФК «Локомотив»

В «Бордо» игрок был на хорошем счету, а его трансфер оценивался около восьми млн. Смущает только, что, по некоторой информации, этот переход не был согласован с Марко Николичем. Ранее красно-зеленые подписали 20-летнего полузащитника «Торпедо» Илью Берковского (250 тысяч).

«РУБИН»

У Леонида Слуцкого был очевидный перебор центральных полузащитников. Теперь Дмитрия Тарасова отпустили на свободу, а Игоря Коновалова отправили в аренду в Тулу. Вместе с тем на позицию под нападающими из Японии выписан Мицуки Сайто. Его аренда рассчитана до лета 2022 года.

Мицуки Сайто. Фото: ФК «Рубин»

Утверждается, что команду может пополнить и 24-летний центральный защитник «Сент-Трюйдена» Сами Ммаэ. Его трансфер оценивается в 850 тысяч. Однако стоит учесть, что в Казани уже перебор легионеров, так что в случае прихода бельгийца кому-то придется уйти. Вероятно, это будет один из защитников-легионеров – Сильвие Бегич или Карл Старфельт. Еще есть Филип Уремович, но он капитан команды.

«УФА»

Уфимцы готовятся к борьбе за выживание. С этой целью в клуб вернулся Шамиль Газизов (правда, пока непонятно, в какой роли, и официально ли вообще). С Азером Алиевым, Ловро Бизяком и Каталином Карпом сотрудничество прекращено. Усиление средней линии аутсайдер получил в лице 34-летнего Олега Иванова (на него не рассчитывал главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев) и Филипа Мрзляка (его последним клубом было бухарестское «Динамо», которое он покинул еще в августе).

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРНЫХ СЛУХОВ

«Зенит»

Пришли: Майер (Динамо З), Лантратов (Химки), Осипенко (Ростов), Куаме (Фиорентина), Ман (Стяуа)

Ушли: Азмун (Боруссия Д), Крапухин (Уфа), Васютин (Юргорден)

ЦСКА

Пришли: Сухарев (Авангард), Току (Фремад Амагер), Калвах (Виктория Пльзень), Надь (Бристоль), Туфан (Фенербахче), Данило Барбоза (Ницца), Педру Феррейра (Ольборг)

Ушли: Бистрович (Касымпаша, в аренду), Гайч (Фенербахче, Бешикташ, Унион, Парма, Болонья, Дженоа, Генк, Антверпен, Бока Хуниорс), Ндиайе (Химки)

«Спартак»

Пришли: Хендрикс (ПСВ), Роша (Фламенго, из аренды), Туфан (Фенербахче), Промес (Аякс), Малку (Наполи), Николич (Црвена Звезда)

Ушли: Кокорин (Фиорентина), Роша (Коринтианс), Крал (Вест Хэм)

«Ростов»

Пришли: Рукас (Енисей), Агбо (Челси), Синицын (Краснодар)

Ушли: Осипенко (Зенит)

«Динамо»

Пришли: Липовой (Химки, из аренды)

Ушли: Рауш

«Краснодар»

Пришли: Ман (Стяуа), Диайе (Реймс)

Ушли: Синицын (Ростов)

«Локомотив»

Пришли: Пабло (Бордо), Берковский (Торпедо), Лантратов (Химки), Куаме (Фиорентина), Ненахов (Ахмат)

Ушли: Райкович

«Рубин»

Пришли: Сайто (Шонан Беллмар, в аренду), Ммаэ (Сент-Трюйден)

Ушли: Тарасов, Иг. Коновалов (Арсенал, в аренду)

«Ахмат»

Пришли: Альмаси (Ружомберок, в аренду), Янку (Вииторул)

Ушли: Иванов (Уфа), Адамов (Урал), Ненахов (Локомотив)

«Химки»

Пришли: Себаи, Дагерстоль (Швеция), Ндиайе (ЦСКА)

Ушли: Липовой (Динамо, из аренды), Лантратов (Зенит, Локомотив)

«Урал»

Пришли: Гаджимурадов (СКА Хабаровск), Максименко (Велес), Адамов (Ахмат), Ибрахимай (Викинг)

Ушли: Золотов, Шанбиев

«Ротор»

Пришли: Маевский, Шомко, Щеткин (все – Астана), Бериашвили (Телави), Арабидзе (Насьонал)

Ушли: Довбня (Торпедо)

«Арсенал»

Пришли: Иг. Коновалов (Рубин, в аренду)

Ушли: Кадири (Динамо К, из аренды), Комбаров, Громыко, Ковалев, Минаев, Ткачев, Горбатенко

«Уфа»

Пришли: Иванов (Ахмат), Крапухин (Зенит)

Ушли: Алиев, Бизяк, Карп

«Тамбов»

Пришли: С. Козлов (Оренбург)

Ушли: С. Архипов, Часовских, Рыбин (все – Кубань), Шляков (Арад), Тиль (Нидеркорн, из аренды), Каплиенко, Ойеволе (Оренбург, в аренду), Онугха (Фортуна)