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Дебют Рондона, голы Ахметова и Влашича. Армейское дерби завершилось победой ЦСКА
21 февраля 16:30
автор: Артем Зибрак

Дебют Рондона, голы Ахметова и Влашича. Армейское дерби завершилось победой ЦСКА

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0). По классному голу забили Ахметов и Влашич, Рондон во втором тайме вышел на замену.

РОНДОН И ЧАЛОВ НА СКАМЕЙКЕ

Армейское дерби в рамках Кубка России было интересно тем, каким на официальные матчи со сборов выходит ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко катком прошлась по испанским клубам, но соперники были слишком слабые, а игра команды показалась какой-то уж очень запрограммированной. Хабаровчане не тот соперник, который должен дать ответы на все вопросы, тем не менее это первый серьезный бой в году.

«Краснодар», «Ростов, «Тамбов»: клубы РПЛ, за которые тревожно.

Второй момент – возможность поиграть на уровне РПЛ для Сергея Юрана. В прошлом году он довел до элиты «Химки», но поработать с командой из-за какой-то странной истории (сам тренер обвинял гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в том, что тот хотел зайти в клуб и убрать тренера) ему не дали. Первый матч против клуба РПЛ в групповом этапе Кубка России Юран выиграл – у «Рубина» Леонида Слуцкого (1:0).

Мы рассказывали, что интереснее всех на сборах ЦСКА проявил себя нападающий Илья Шкурин, вытеснивший из основы Федора Чалова. Эта игра подтвердила, что Гончаренко тоже видит прогресс белоруса и готов дать ему шанс – Шкурин вышел с первых минут, тогда как Чалов и именитый новичок Соломон Рондон остались на скамейке. А Ильзат Ахметов вытеснил в Испании из основы Ивана Облякова. Он тоже вышел в стартовом составе.

АХМЕТОВ ЛОМАЕТ «ВЕСЕННИЙ ФУТБОЛ»

На 39-й минуте Ахметов подтвердил верность правильного выбора Гончаренко. Хозяева дважды выиграли подбор на линии чужой штрафной, но если Георгию Щенникову не удалось продраться вперед, то Ильзат и не стал – красиво с хода пробил в дальний верхний угол. Этот гол пришелся ЦСКА как нельзя кстати, поскольку при всем территориальном преимуществе до моментов дело не доходило.

Вообще первый тайм заставил вспомнить легендарное, но уже подзабытое выражение «весенний футбол». Если в Петербурге и на «ВЭБ Арене» в субботу газон был чистым от снега, то на сей раз снегопад не позволил привести поле в исключительно футбольный вид, и это сильно сказалось на впечатлениях. Тем более, что сама игра этому способствовала. Хозяева почти безостановочно владели мячом (Игорь Акинфеев наверняка замерзал в воротах), но в штрафную доставляли мяч плохо, а дальние удары категорически не шли. Так что в целом впечатления от игры подопечных Гончаренко неоднозначные.

ТАЙМ В БОЛЬШИНСТВЕ

Если у гостей и были какие-то надежды на второй тайм, то уже пять минут после возобновления игры они были разрушены удалением Владислава Брагина. Нападающий на скользком холодном газоне пошел в подкат против Марио Фернандеса, не успел к мячу и по инерции въехал в оппонента. Сначала Василий Казарцев наказал его предупреждением, однако после просмотра видеоповтора принял более суровое решение. Было видно, что он не хотел нанести травму Фернандесу, но жестко въехал ему в голень, так что все по делу.

Сразу после этого Гончаренко выпустил на поле Облякова и Рондона. Оба они имели отличные возможности отличиться. Обляков с близкого расстояния пробил в перекладину, еще один его удар парировал Владимир Сугробов, как и попытку добивания от венесуэльца (а еще был аккуратный удар мимо дальней штанги).

Поскольку спортивная интрига была при смерти, было интересно понаблюдать за действиями новичка, но пока судить о его форме сложно. Видно, что технически со времен «Зенита» он не стал хуже, однако зимние условия ему явно не помогают показать себя. Так что будем ждать более футбольной погоды.

Ясно, что в большинстве ЦСКА имел тотальное преимущество и мог выиграть даже крупнее. Ограничились одним голом, зато классным – Никола Влашич в быстрой атаке классно закрутил мяч в дальний угол с передачи Бактийора Зайнутдинова. Казахский универсал и сам мог отличиться, но его удар в пустые ворота отразил оказавшийся на линии ворот защитник. Так столичные армейцы уверенно победили и вышли в четвертьфинал.

Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» - 2:0 (1:0)

Голы: Ахметов, 39 – 1:0. Влашич, 66 – 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Дзагоев (Обляков, 54), Ахметов, Зайнутдинов (Эджуке, 73), Влашич (Марадишвили, 85), Сигурдссон (Чалов, 73), Шкурин (Рондон, 54).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Суслов (Георгиевский, 75), Большаков, Эммерсон, Безлихотнов, Колесниченко, Кверквескири (Назаров, 70), Мартусевич, Брагин, Барков, Базелюк (Першин, 70).

Предупреждение: Назаров, 80.

Удаление: Брагин, 52.

Судья: Казарцев.

источник: «Советский спорт»
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