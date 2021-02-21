Дебют Рондона, голы Ахметова и Влашича. Армейское дерби завершилось победой ЦСКА

РОНДОН И ЧАЛОВ НА СКАМЕЙКЕ

Армейское дерби в рамках Кубка России было интересно тем, каким на официальные матчи со сборов выходит ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко катком прошлась по испанским клубам, но соперники были слишком слабые, а игра команды показалась какой-то уж очень запрограммированной. Хабаровчане не тот соперник, который должен дать ответы на все вопросы, тем не менее это первый серьезный бой в году.

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Второй момент – возможность поиграть на уровне РПЛ для Сергея Юрана. В прошлом году он довел до элиты «Химки», но поработать с командой из-за какой-то странной истории (сам тренер обвинял гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова в том, что тот хотел зайти в клуб и убрать тренера) ему не дали. Первый матч против клуба РПЛ в групповом этапе Кубка России Юран выиграл – у «Рубина» Леонида Слуцкого (1:0).

Мы рассказывали, что интереснее всех на сборах ЦСКА проявил себя нападающий Илья Шкурин, вытеснивший из основы Федора Чалова. Эта игра подтвердила, что Гончаренко тоже видит прогресс белоруса и готов дать ему шанс – Шкурин вышел с первых минут, тогда как Чалов и именитый новичок Соломон Рондон остались на скамейке. А Ильзат Ахметов вытеснил в Испании из основы Ивана Облякова. Он тоже вышел в стартовом составе.

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На 39-й минуте Ахметов подтвердил верность правильного выбора Гончаренко. Хозяева дважды выиграли подбор на линии чужой штрафной, но если Георгию Щенникову не удалось продраться вперед, то Ильзат и не стал – красиво с хода пробил в дальний верхний угол. Этот гол пришелся ЦСКА как нельзя кстати, поскольку при всем территориальном преимуществе до моментов дело не доходило.