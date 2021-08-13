ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - М-лига 12:00 УОР №5 0 Ростов-мол. 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Витязь 0 Адмирал 0
Россия - М-лига 13:00 Строгино-мол. 0 Динамо-мол. 0
Россия - М-лига 17:00 ЦСКА-мол. 0 Урал-мол. 0
Россия - М-лига 17:00 Сочи-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Кубок Италии 18:45 Порденоне 0 Специя 0
Кубок Италии 19:00 Дженоа 0 Перуджа 0
Россия - М-лига 19:00 Зенит-мол. 0 Локомотив-мол. 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Шальке-04 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Санкт-Паули 0 Гамбург 0
Португалия - Сегунда 20:00 Трофенсе 0 Эштрела 0
Испания - Сегунда 21:00 Уэска 0 Эйбар 0
Кубок Италии 21:45 Удинезе 0 Асколи 0
Кубок Италии 22:00 Фиорентина 0 Козенца 0
Франция - Лига 1 22:00 Лорьян 0 Монако 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Брентфорд 0 Арсенал 0
Испания - Сегунда 23:00 Сарагоса 0 Ивиса 0
Вылет «Рубина» и «Сочи», Россия падает в рейтинге УЕФА, налог на роскошь вместо ФФП
13 августа 08:24
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Рубин"

Вылет «Рубина» и «Сочи», Россия падает в рейтинге УЕФА, налог на роскошь вместо ФФП

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«РУБИН» ПОПОЛНИЛ СПИСОК НАШИХ НЕУДАЧНИКОВ В ЕВРОКУБКАХ

«Рубин» и Сочи» не смогли пройти квалификацию Лиги конференций. Казанская команда проиграла польскому клубу «Ракув» (0:1), который дебютировал в еврокубках. Напомним, что первый матч на выезде команда Леонида Слуцкого завершила нулевой ничьей, а дома накануне уступила в дополнительное время, пропустив решающий мяч на 111-й минуте.

На второй добавленной уже к дополнительному времени «Рубин» не смог реализовать спорный пенальти, назначенный венгерской бригадой судей. Хакшабанович проиграл дуэль вратарю Ковачевичу, повергнув всех в шоковое состояние. Мало кто ожидал, что казанцы так бесславно завершат свое выступление в еврокубках.

Отметим, что на 106-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Самошников. Вопросы возникают по поводу первого предупреждения, которого, как показалось, не было. Игра в меньшинстве быстро провела к пропущенному мячу, так что момент стал ключевым. Однако нельзя объяснить поражение «Рубина» скромному сопернику одним судейским промахом. Команда Слуцкого играла плохо, а сам тренер на послематчевой пресс-конференции выглядел подавленным и признал, что у него не было более драматичного поединка.

«СОЧИ» ПРОИГРАЛ «ПАРТИЗАНУ» ПО ПЕНАЛЬТИ

«Сочи» также покинул Лигу конференций, но за южан в отличие от «Рубина» обидно. Они провели хороший матч с «Партизаном», дважды выходили вперед в счете после голов Сергея Терехова, но пропустили в самой концовке основного времени (2:2). Дополнительное не принесло голов, а в серии пенальти сербы были точнее – 4:2.

«Сочи» пострадал в том числе из-за отмены с нынешнего сезона правила выездного гола. В первом матче дома команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1. Если бы играли по-старому, то за счет большего числа мячей в гостях сочинцы прошли бы дальше, но теперь им можно только утешаться этим фактом – дебют в еврокубках у них на этом завершился.

РОССИЯ ПРОПУСТИЛА ВПЕРЕД ШОТЛАНДИЮ

Российские клубы продолжают свое стремительное падение на европейской арене. Можно вспомнить, что год назад «Зенит» и «Локомотив» крайне неудачно провели групповые турниры Лиги чемпионов, «Краснодар» прошел в весеннюю стадию Лиги Европы, ЦСКА в ЛЕ завалил группу, а «Динамо» и «Ростов» туда вообще не отобрались, уступив тбилисскому «Локомотиву» и израильскому «Маккаби».

В евросезон Россия вступила на 8-м месте в рейтинге УЕФА, куда мы скатились по результатам прошлого года – тогда нас опередили Нидерланды. По итогам вчерашних матчей мы уже девятые. Россию обогнала Шотландия. РПЛ теперь представят в еврокубках-2021/22 только три клуба: «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – на групповом этапе Лиги Европы. Напомним, что красно-белые не прошли квалификацию ЛЧ, потерпев дважды поражение от «Бенфики» со счетом 0:2.

«ЧЕЛСИ» ЗАПЛАТИЛ ЗА ЛУКАКУ 115 МЛН ЕВРО

«Челси» официально оформил трансфер Ромелу Лукаку. Победители Лиги чемпионов-2020/21 будут платить бельгийцу 12 миллионов евро за сезон не считая бонусов. А его переход обошелся им в 115 млн. Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до 2026 года.

Ранее Лукаку уже принадлежал «синим» в период с 2011 по 2014 год. Но два сезона он отыграл в арендах в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». В составе «Интера» Ромелу провел 72 матча, забив в Серии А 47 голов. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Италии, но вынужден идти на распродажу лидеров из-за тяжелой финансовой ситуации.

МЕССИ ЗАРАБОТАЕТ В ПАРИЖЕ ЗА ДВА ГОДА БОЛЕЕ 120 МЛН

Стали известны некоторые подробности контракта Лионеля Месси с «ПСЖ». Как сообщает Le Parisien, бывший лидер «Барселоны» за два года заработает более 120 млн евро. 40 млн составит подписной бонус, по 41 млн аргентинец будет получать в качестве зарплаты (за сезон). Есть еще бонусы за победу в Лиге чемпионов, за выигрыш «Золотого мяча».

После летних приобретений «ПСЖ», который теперь напичкан звездами первой величины, все чаще возникают вопросы к УЕФА по поводу соблюдения парижанами правила фэйр-плей. На этом фоне пошли сообщения, что УЕФА вскоре опубликует предложения по отмене ФФП. Вместо этого будут введены потолок зарплат и налог на роскошь.

Участвующие в еврокубках клубы будут иметь право тратить на зарплаты не более 70 процентов от общего объема своих доходов. За превышение будет взиматься налог. Планируется, что правила вступят в действия с 2022 года.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi Skysphere – Ауди, которая умеет изменять размеры"Челси" завоевал Суперкубок УЕФАПрощай, Лига чемпионов! "Спартак" ничего не сумел противопоставить "Бенфике"Только сейчас стало ясно, почему Ашрам победила АвериныхДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?Украинская легкоатлетка сводит с ума соцсети: вот это красавица
Почему писать письма во спасение «Спартака» — абсолютно глупое и бессмысленное занятие
Как относиться к письму спартаковских ветеранов на имя Вагита Алекперова против владельца клуба Леонида Федуна.
«Сочи» Федотова — наш луч света в темном еврокубковом царстве. А толку?
Футбольный клуб «Сочи» был в шаге от выхода в следующий раунд отбора Лиги конференций, ведя 2:1 в Белграде против «Партизана», однако пропустил на 90-й минуте, а затем уступил в серии пенальти (2:4).
Еврокатастрофа Слуцкого. Как «Рубин» проиграл в квалификации Лиги конференций польскому ноунейму
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций казанский «Рубин» дома в дополнительное время в меньшинстве уступил польскому «Ракуву» (0:1) и завершил выступления в еврокубках.
«Алекперов должен вмешаться: если Федун не продаст «Спартак», его проклянут». Кавазашвили — о письме ветеранов к главе «Лукойла»
Знаменитый вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» появление в СМИ обращения ветеранов клуба к председателю правления «Лукойла» и совладельцу красно-белых Вагиту Алекперову.
Украина и Россия, Могучих и Ласицкене. Олимпиада закончилась — а страсти не утихают
Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ярослава Могучих не покидает топ новостей. Виной тому совместное фото бронзового призера Олимпиады в Токио с победительницей Игр россиянкой Марией Ласицкене.
Эмери не взял трофей при судействе Карасева. Как «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА лучший клуб Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» лишь в серии пенальти одолел победителя Лиги Европы «Вильярреал» с Унаи Эмери во главе.
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика