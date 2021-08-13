Вылет «Рубина» и «Сочи», Россия падает в рейтинге УЕФА, налог на роскошь вместо ФФП

Отметим, что на 106-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Самошников. Вопросы возникают по поводу первого предупреждения, которого, как показалось, не было. Игра в меньшинстве быстро провела к пропущенному мячу, так что момент стал ключевым. Однако нельзя объяснить поражение «Рубина» скромному сопернику одним судейским промахом. Команда Слуцкого играла плохо, а сам тренер на послематчевой пресс-конференции выглядел подавленным и признал, что у него не было более драматичного поединка .

На второй добавленной уже к дополнительному времени «Рубин» не смог реализовать спорный пенальти, назначенный венгерской бригадой судей. Хакшабанович проиграл дуэль вратарю Ковачевичу, повергнув всех в шоковое состояние. Мало кто ожидал, что казанцы так бесславно завершат свое выступление в еврокубках.

«Рубин» и Сочи» не смогли пройти квалификацию Лиги конференций. Казанская команда проиграла польскому клубу «Ракув» (0:1), который дебютировал в еврокубках. Напомним, что первый матч на выезде команда Леонида Слуцкого завершила нулевой ничьей, а дома накануне уступила в дополнительное время, пропустив решающий мяч на 111-й минуте.

«Сочи» также покинул Лигу конференций, но за южан в отличие от «Рубина» обидно. Они провели хороший матч с «Партизаном», дважды выходили вперед в счете после голов Сергея Терехова, но пропустили в самой концовке основного времени (2:2). Дополнительное не принесло голов, а в серии пенальти сербы были точнее – 4:2.

«Сочи» пострадал в том числе из-за отмены с нынешнего сезона правила выездного гола. В первом матче дома команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1. Если бы играли по-старому, то за счет большего числа мячей в гостях сочинцы прошли бы дальше, но теперь им можно только утешаться этим фактом – дебют в еврокубках у них на этом завершился.

РОССИЯ ПРОПУСТИЛА ВПЕРЕД ШОТЛАНДИЮ

Российские клубы продолжают свое стремительное падение на европейской арене. Можно вспомнить, что год назад «Зенит» и «Локомотив» крайне неудачно провели групповые турниры Лиги чемпионов, «Краснодар» прошел в весеннюю стадию Лиги Европы, ЦСКА в ЛЕ завалил группу, а «Динамо» и «Ростов» туда вообще не отобрались, уступив тбилисскому «Локомотиву» и израильскому «Маккаби».

В евросезон Россия вступила на 8-м месте в рейтинге УЕФА, куда мы скатились по результатам прошлого года – тогда нас опередили Нидерланды. По итогам вчерашних матчей мы уже девятые. Россию обогнала Шотландия. РПЛ теперь представят в еврокубках-2021/22 только три клуба: «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – на групповом этапе Лиги Европы. Напомним, что красно-белые не прошли квалификацию ЛЧ, потерпев дважды поражение от «Бенфики» со счетом 0:2.

«ЧЕЛСИ» ЗАПЛАТИЛ ЗА ЛУКАКУ 115 МЛН ЕВРО

«Челси» официально оформил трансфер Ромелу Лукаку. Победители Лиги чемпионов-2020/21 будут платить бельгийцу 12 миллионов евро за сезон не считая бонусов. А его переход обошелся им в 115 млн. Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до 2026 года.

Ранее Лукаку уже принадлежал «синим» в период с 2011 по 2014 год. Но два сезона он отыграл в арендах в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». В составе «Интера» Ромелу провел 72 матча, забив в Серии А 47 голов. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Италии, но вынужден идти на распродажу лидеров из-за тяжелой финансовой ситуации.

МЕССИ ЗАРАБОТАЕТ В ПАРИЖЕ ЗА ДВА ГОДА БОЛЕЕ 120 МЛН

Стали известны некоторые подробности контракта Лионеля Месси с «ПСЖ». Как сообщает Le Parisien, бывший лидер «Барселоны» за два года заработает более 120 млн евро. 40 млн составит подписной бонус, по 41 млн аргентинец будет получать в качестве зарплаты (за сезон). Есть еще бонусы за победу в Лиге чемпионов, за выигрыш «Золотого мяча».

После летних приобретений «ПСЖ», который теперь напичкан звездами первой величины, все чаще возникают вопросы к УЕФА по поводу соблюдения парижанами правила фэйр-плей. На этом фоне пошли сообщения, что УЕФА вскоре опубликует предложения по отмене ФФП. Вместо этого будут введены потолок зарплат и налог на роскошь.

Участвующие в еврокубках клубы будут иметь право тратить на зарплаты не более 70 процентов от общего объема своих доходов. За превышение будет взиматься налог. Планируется, что правила вступят в действия с 2022 года.