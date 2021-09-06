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06 сентября 08:20

Бразильская полиция не будет заводить расследование относительно нарушения карантина аргентинцами

Ранее матч Бразилия - Аргентина был остановлен из-за нарушения правил карантина со стороны членов аргентинской команды.

Бразильская полиция не будет заводить расследование относительно нарушения карантина футболистами сборной Аргентины. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, четверо аргентинцевв не подпадут под расследование за нарушение закона Бразилии о здравоохранении. Представители полиции встретились с игроками в аэропорту Сан-Паулу и выслушали их точку зрения. После игроки покинули Бразилию и отправились в Аргентину.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины выступающие в АПЛ подозреваются в подделке документов и непрохождении карантина, поэтому матч Бразилия - Аргентина был остановлен.

По информации СМИ, игроки АПЛ нарушавшие законодательство, Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо, признались в содеянном.

Окончательное решение по игре будет принимать ФИФА.

источник: Globo.com
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