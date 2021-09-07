ФИФА открыла дело по матчу Бразилия - Аргентина

ФИФА выпустила заявление по матчу Бразилия - Аргентина, который должен был пройти в рамках квалификации к чемпионату мира в Катаре.

«Проанализировав официальный отчет по матчу квалификации на чемпионат мира между Бразилией и Аргентиной, ФИФА может подтвердить, что открыла дисциплинарной дело в отношении обеих команд. Сторонам предложено предоставить дополнительную информацию о причинах остановки игры, которая будет рассмотрена дисциплинарным комитетом ФИФА», - говорится в заявлении.

Напомним, что матч был остановлен представителем Бразильского Национального агентства по санитарному надзору, которое утверждает, что аргентинские игроки из английской премьер-лиги Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо не прошли карантин, связанный с пандемией коронавируса, и к тому же подали ложные сведения, утверждающие, что они не посещали Великобританию.

По информации СМИ, вышеуказанные футболисты признались в содеянном.

Но при этом возникает вопрос, почему правоохранительные органы вспомнили о представителях АПЛ спустя три дня.