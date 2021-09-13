Дайер стал первым игроком в истории РПЛ, оформившем хет-трик в дебютном матче

Датский полузащитник «Рубина» Андерс Дайер стал автором уникального достижения в истории российской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, 23-летний футболист - первый игрок, который забил три мяча в своем дебютном матче. Дайер оформил хет-трик (2, 79, 90+1) в игре 7-го тура с «Уралом» (4:0). Один из мячей датчанин забил пяткой.

Добавим, что в матче чемпионата России-1993 Евгений Титов нападающий «Жемчужины-Сочи» оформил хет-трик в ворота ставропольского «Динамо» (4:2) в своем дебютном матче.

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 20 сентября казанский клуб сыграет дома с «Зенитом».