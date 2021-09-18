Стало известно, почему бизнесмен Авен не стал покупать «Спартак»

Стали известны причины срыва переговоров между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бизнесменом Петром Авеном по поводу продажи московского клуба несколько лет назад.

По информации RT, стороны не смогли договориться по поводу суммы, за которую Федун продал бы столичную команду. В данную сделку также должна была быть включена стоимость домашнего стадиона красно-белых – «Открытие-Арены».

– Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом сразу после строительства арены. Авен хотел приобрести, но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом все не так однозначно. Федун просил, условно, десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион – ок. Но за клуб – один рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал клуб в астрономическую сумму, – приводит «Матч ТВ» слова источника, занимавшегося оценкой «Спартака».

Ранее о желании вложиться в футбольный клуб, а также об интересе к «Спартаку» с точки зрения инвестиций рассказал миллиардер Леонид Богуславский.

Напомним, Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время красно-белые лишь однажды стали чемпионами России. Это произошло в сезоне-2016/17.