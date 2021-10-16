Цорн заявил, что Лоськов и Пашинин находятся в Казани и готовят футболистов к игре с «Рубином»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал сообщение о том, что Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина попросили не приезжать на тренировку команды.

«Лоськов и Пашинин — тренеры „Локомотива“, у них действующие контракты. В нашем клубе нет такой практики, что посещение тренировок проходит по чьему-то желанию. Сейчас Дмитрий Вячеславович и Олег Алексеевич находятся в Казани, где помогают главному тренеру готовить команду к важному матчу», — сказал Цорн Sport24.

Добавим, что игра «Локомотив» - «Рубин» станет первой для нынешнего главного тренера «железнодорожников» Маркуса Гисдоля. Матч состоится 16 октября и начнется в 16:30 мск.