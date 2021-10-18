Маркус Вендел: «Зениту» нужно сыграть на уровне «Ювентуса» и постараться победить

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов? Победа над «Мальме». Мы выиграли 4:0, и это был знаковый результат для клуба. Не думаю, что ранее «Зенит» побеждал в Лиге чемпионов с таким счетом. Это был исторический момент, и нам выпала честь внести свой вклад. Теперь на очереди «Ювентус», и это будет ключевой матч. Нам нужно сыграть на уровне соперника и постараться победить», - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Добавим, что «Ювентус» с шестью очками лидирует в группе Н. «Зенит» находится на третьем месте, набрав три очка в двух матчах.