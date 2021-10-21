На матче «Локомотив» - «Галатасарай» в Лиге Европы отказала система ВАР

На матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» произошел примечательный момент.

Во время встречи главный арбитр Харальд Лехнер сообщил капитанам команд о том, что вышла из строя система ВАР. На данный момент организаторы матча устраняют поломку.

В эти минуты идет первый тайм. Счет пока не открыт - 0:0.

После двух туров в группе E «Локомотив» с одним очком располагается на четвертой позиции. «Галатасарай» возглавляет квартет, набрав четыре очка.