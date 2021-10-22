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22 октября 20:15
автор: Александр Бойченко

Артем Дзюба: Не надо меня любить, но надо уважать мой вклад в дела «Зенита»

Артем Дзюба выступает за «Зенит» уже несколько лет.

Нападающий петербуржского «Зенита» Артем Дзюба перед матчем со «Спартаком» поделился мнением о своей игре, которую он демонстрирует в стане сине-бело-голубых. Дзюба претендует на звание лучшего бомбардира в истории чемпионата России.

– Дома – 60 голов, в гостях – 39, один на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?
– Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого — быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю», – передает слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Отметим, что в матче 11-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2) нападающий сине-бело-голубых на 86-й минуте отличился ударом головой. Таким образом, Дзюба сравнялся с бывшим форвардом «Ротора» Олегом Веретенниковым по количеству голов, забитых в чемпионате России. Теперь в их активе по 143 забитых мяча в первенстве страны. Следующий гол сделает 33-летнего форварда единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.

источник: «Наш Зенит»
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