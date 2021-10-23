Евгений Кафельников: Не знаю, кто будет заменять Жиго в завтрашнем матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» — явно выраженный фаворит в матче со «Спартаком». Не знаю, кто будет заменять Жиго в завтрашнем матче, все эти вопросы нужно задавать главному тренеру красно-белых — Витории. Рую виднее, кого ставить, он будет нести ответственность за результат», — цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.