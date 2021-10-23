Игонин назвал атакующую линию «Зенита» одной из самых лучших в РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин оценил атакующую линию команды перед матчем 12-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

«Сейчас, например, широко обсуждается вопрос целесообразности использования Артёма Дзюбы. Если в атаке появится он — это одна история, а если Сердар Азмун — другая. Третий вариант — ставка на бразильцев, которые начали определять всю игру команды. Думаю, от этого и будут отталкиваться», — цитирует специалиста RT.

Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.