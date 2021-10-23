Игорь Гамула: «Ростов» всегда хорошо играет со «Спартаком»

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула поделился ожидания от матча команды со «спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Следующая игра будет со «Спартаком», она и будет решающей. Если сыграют хорошо, можно уже будет что-то говорить. Но, смотря на статистику, «Ростов» всегда хорошо играет со «Спартаком». Поэтому я считаю, что они смогут победить красно-белых в следующем туре», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на седьмой строчке. У московской команды 17 очков.

Матч красно-белых с «Ростовом» пройдет 30 октября. Игра пройдет в Москве.