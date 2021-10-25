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25 октября 21:40
автор: Максим Скороходов

Клейменову стало стыдно за «Спартак» после матча с «Зенитом»

Красно-белые получили рекордный разгром в Санкт-Петербурге.

Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клейменов испытал стыд после того, как красно-белых в игре 12-го тура российской премьер-лиги разгромил «Зенит» (1:7).

«Любому, кто любит «Спартак», не может быть не стыдно за результат матча с «Зенитом». Мне в том числе», - приводит слова Клейменова «Чемпионат».

Благодаря данной победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».

источник: Чемпионат.com
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