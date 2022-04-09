Юри Алберто - о матче с «Ахматом»: Это был мой первый гол за пределами Петербурга

Нападающий «Зенита» Юри Алберто оценил победный матч против «Ахмата» в 24-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые продолжают сохранять отрыв от «Динамо» в три очка.

«Была быстрая контратака в исполнении нашей команды. Мостовой отдал мне передачу, я обманным движением опередил противника и увидел, что есть возможность для удара — открытый дальний угол. Это мой первый гол за пределами Петербурга, до этого я отличался только на «Газпром Арене».

Нам было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места, который сегодня сократился. Счастлив, что мы сегодня это сделали.», — приводит слова Алберто пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Юри Алберто и Александр Ерохин.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 52 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от московского «Динамо».

Грозненцы с 32 очками остался седьмыми.