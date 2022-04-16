Никитин рассказал о своем голе Акинфееву в его 700-й игре за клуб

Защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал свой забитый мяч капитану ЦСКА Игорю Акинфееву. Благодаря этому голу «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Справедливый результат. Была хорошая игра двух команд. По большому счету не дали создать ЦСКА сильно опасных моментов. Тот план, который вырабатывали на игру, хорошо получился. Я думаю, что игра была ничейная.

Что для меня забить гол Игорю Акинфееву в его 700-м матче? Просто важное очко для «Уфы» в борьбе за выживание. Игорь Акинфеев провёл слишком много игр, чтобы переживать, в какой игре ему забили. После матча он ничего не говорил. Ушли команды просто, и всё», — рассказал Никитин «Чемпионату».

Автором единственного гола армейцев стал Марио Фернандес. Он отличился на 89-й минуте. «Уфа» вырвала ничью на 95-й минуте благодаря голу Алексея Никитина.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка, а «Уфа» - на 15-м (22).

В следующем туре ЦСКА примет 24 апреля на своем поле «Динамо», башкирская команда днем ранее сыграет в гостях против «Урала».