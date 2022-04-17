«Лион» разгромил «Бордо» в домашнем матче Лиги 1

«Лион» на своем поле одержал крупную победу над «Бордо» (6:1) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе хозяев по дублю записали на свой счет форварды Карл Токо-Экамби (27-я и 68-я минуты), а также Мусса Дембеле (20, 90+1). По голу забили Лукас Пакета (34) и Ромен Февр (46). У гостей забитым мячом отличился Сека Мара (84).

Таким образом, «Лион» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» располагается на предпоследней, 19-й строчке (26 очков).

20 апреля «Лион» сыграет в гостях против «Бреста», а «Бордо» в тот же день дома встретится с «Сент-Этьеном».

Чемпионат Франции

32-й тур

«Лион» – «Бордо» – 6:1 (3:0)

Голы: Дембеле, 20. Экамби, 27. Пакета, 34. Февр, 46. Экамби, 68. Дембеле, 90+1 – Мара, 84 (с пенальти).