Главный скаут «Зенита» назвал причины, по которым клуб отказался от покупки Влашича у ЦСКА

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, почему клуб отказался от покупки у ЦСКА хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Когда речь идет о дорогом футболисте, то покупать его нужно, потому что он лучший, а не по той причине, что он из РПЛ. Несложно было и предположить, что это будет крайне тяжело — зачем ЦСКА продавать игрока конкуренту? Но там, конечно, масла в огонь подлила его фотография на фоне «виража». Это был демонстративный шаг футболиста. Он толковый игрок, футболист сборной Хорватии. Просто так такое не делают», - приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс».

Влашич выступал в ЦСКА с 2018 по 2021 года, за это время он провел 108 матчей за армейцев, в которых забил 33 мяча и отдал 21 голевую передачу. Хорват три сезона подряд входил в список 33 лучших игроков российской премьер-лиги. В августе прошлого года он был продан в английский «Вест Хэм».