Губернатор Самарской области: «Крылья» были бы чемпионами, если бы удержали Соболева и Сергеева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «Крылья Советов» могли бы стать чемпионами РПЛ, если бы не продали лидеров команды.

Напомним, что приволжская команда уступила «Спартаку» (1:2) в матче 27-го тура.

«Сегодня забивали самарские — Соболев и Горшков. Удержали бы Соболева и Ваню Сергеева, были бы чемпионами. Совершенно точно не планируем распродажи, нацелены на сохранение клуба. Но ребята не крепостные, каждый строит свою карьеру исходя из своих личных амбиций и интересов», — цитирует «Матч ТВ» Азарова.

Добавим, что «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.