Дибала близок к подписанию трехлетнего контракта с «Интером»

Нападающий Пауло Дибала, ранее покинувший состав «Ювентуса» на правах свободного агента, в ближайшие 48 часов может стать игроком «Интера».

Как сообщает Goal.com, итальянский клуб предложил аргентинцу трехлетний контракт на 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Соглашение также включает опцию продления контракта еще на год.

Отмечается, что стороны договорились о новой встрече в ближайший понедельник или, самое позднее, во вторник.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в подписании Дибалы заинтересованы мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия», а сам нападающий не против продолжить карьеру в «Ливерпуле». Однако позже, аргентинец заявил, что не намерен покидать чемпионат Италии: «Я все еще хотел бы попробовать свои силы в других чемпионатах, таких как АПЛ или Ла Лига, но я счастлив в Италии».

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» 1 июля 2015 года из «Палермо» за 41 миллион евро. Всего в составе туринцев он провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «бьянконери» футболист стал пятикратным чемпионом Италии, а также четырехкратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2012/20 Дибала был признан лучшим игроком чемпионата Италии.