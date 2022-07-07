Группа «Танцы Минус» может заменить «Ленинград» на церемонии открытия Суперкубка России

Группа «Ленинград» может не выступить на церемонии открытия Суперкубка России, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, коллектив Сергея Шнурова не исполнит одну из своих песен из-за конфликта с правительством Санкт-Петербурга, где пройдет матч.

РФС пытается уладить ситуацию, но, если у него это не удастся, «Ленинград» заменит группа «Танцы Минус».

Группа «Ленинград» не дала комментариев по этому вопросу.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля. В концертной программе помимо «Ленинграда» заявлены МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-Младший и «Би-2».