В «Ленинграде» адресовали РФС вопрос по выступлению группы на Суперкубке России

Группа «Ленинград» дала комментарий по поводу появившейся в прессе информации о замене коллектива на церемонии Суперкубка России.

«Отмена выступления? Рекомендую обратиться с этим вопросом к РФС, чтобы выяснить ситуацию», - приводит «Спорт-Экспресс» слова одного из представителей группы «Ленинград».

Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко-против» написал, что коллектив Сергея Шнурова заменит группа «Танцы Минус».

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля. В концертной программе помимо «Ленинграда» заявлены МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-Младший и «Би-2».