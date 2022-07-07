Группа «Танцы Минус» подтвердила, что получила приглашение выступить на Суперкубке России

Марина Калинкина, директор группы «Танцы Минус», прокомментировала информацию, что артисты выступят на Суперкубке России.

Напомним ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Танцы Минус» приглашены вместо группы «Ленинград».

«Мы не приглашены вместо группы «Ленинград». Мы сами по себе.

Откуда такая новость? По поводу «вместо» я ничего не знаю. Нас просто пригласили. Не знаю, как было все изначально запланировано, но мы действительно выступим на Суперкубке», - приводит слова Калинкиной Sport24.ru.

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля. В концертной программе также заявлены МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-Младший и «Би-2».