Суарес получил несколько предложений от клубов MLS

Уругвайский форвард сообщил о том, что получил несколько предложений от клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

«Некоторые клубы хотели бы заключить со мной контракт, но у них нет мест, поэтому это может случиться только в январе. Другие команды хотят видеть меня в своем составе сейчас, но я должен оценить, есть ли у них шанс выйти в плей-офф. Я ни перед кем не закрываю дверь и выслушал все предложения», - приводит слова Суареса «РИА Новости» со ссылкой на Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что в подписании уругвайца заинтересованы «Монца», «Аталанта», «Лацио», «Фиорентина», «Фенербахче», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Астон Вилла». Также сообщалось, что Суарес близок к переходу в «Ривер Плейт», однако, трансфер не состоялся по причине того, что аргентинский клуб покинул текущий розыгрыш Кубка Либертадорес.

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Форвард выступал за мадридцев с сентября 2020 года. Всего за мадридский клуб нападающий отыграл 83 матча, записав на свой счет 34 забитых мяча и шесть голевых передач.

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.