Агаларов подпишет с «Ахматом» трехлетний контракт

«Ахмат» договорился с нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым от трехлетнем контракте, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

14 июля форвард пребудет в Грозный и пройдет медицинское обследование.

Добавим, что Агаларовым также интересуется португальский «Маритиму».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.