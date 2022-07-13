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Агаларов подпишет с «Ахматом» трехлетний контракт

Форвард покинет «Уфу»
Агаларов подпишет с «Ахматом» трехлетний контракт
13 июля 2022 23:07
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Уфа"

«Ахмат» договорился с нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым от трехлетнем контракте, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

14 июля форвард пребудет в Грозный и пройдет медицинское обследование.

Добавим, что Агаларовым также интересуется португальский «Маритиму».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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