Дмитрий Селюк: Сулейманов вышел на замену и сделал результат, думаю, он сам от себя такого не ожидал

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что в матче «Пари НН» – ЦСКА главный тренер нижегородцев Михаил Галактионов угадал с заменами.

– Сегодня в Нижнем все замены Федотова не сыграли. И наоборот, замены Галактионова попали в точку. Сулейманов вышел на замену и сделал результат. Думаю, Сулейманов сам от себя этого не ожидал. Например, в прошлом сезоне он забил всего один гол.

«Пари Нижний Новгород» – молодцы, команда билась, старалась и удовлетворила желание своего стадиона. Возможно, их смотивировала вчерашняя игра в Воронеже, где «Факел», проигрывая 0:2 «Динамо», сумел вырвать ничью, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что после трех туров «Пари НН» набрал два очка и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе семь очков, занимает третье место.