Владислав Радимов: Если не учитывать трофеи, а только личное мастерство, то Месси - лучший футболист мира

Футбол 03 декабря 2018 23:02 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от церемонии вручения «Золотого мяча».

- Мое мнение, если не учитывать трофеи, а только личное мастерство футболиста, то это Месси - лучший футболист мира. Лионель лидирует по всем компонентам, просто лучший в мире. Но он и Роналду уже надоели людям за последние 10 лет, так что наверняка «Золотой мяч» выиграет кто-то другой, - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня вечером в Париже будет объявлено имя нового обладателя приза «Золотой мяч» от авторитетного еженедельника France Football.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию церемонии.