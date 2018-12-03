Владислав Радимов: Если не учитывать трофеи, а только личное мастерство, то Месси - лучший футболист мира - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 23:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Владислав Радимов: Если не учитывать трофеи, а только личное мастерство, то Месси - лучший футболист мира

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от церемонии вручения «Золотого мяча».

    - Мое мнение, если не учитывать трофеи, а только личное мастерство футболиста, то это Месси - лучший футболист мира. Лионель лидирует по всем компонентам, просто лучший в мире. Но он и Роналду уже надоели людям за последние 10 лет, так что наверняка «Золотой мяч» выиграет кто-то другой, - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что сегодня вечером в Париже будет объявлено имя нового обладателя приза «Золотой мяч» от авторитетного еженедельника France Football.

    «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию церемонии.

    #месси лионель#золотой мяч#радимов владислав#Футбол-Россия
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