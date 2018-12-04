Лука Модрич: «Золотой мяч» был для меня больше, чем просто мечтой - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 01:31Источник: Goal.com

    Лука Модрич: «Золотой мяч» был для меня больше, чем просто мечтой

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от получения награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football.

    - Это особенное чувство. Я счастлив, горд и польщен. Я просто хочу поблагодарить всех, кто помог мне оказаться здесь сегодня вечером – болельщиков, партнеров по «Реалу» и сборной Хорватии, моих тренеров.

    У меня в детстве всегда была мечта играть в большом клубе и завоевывать трофеи. «Золотой мяч» был для меня больше, чем просто мечтой, и держать в руках этот трофей – большая честь и привилегия, - передает слова Модрича Goal.com.

    Напомним, что церемония награждения состоялась в понедельник в Париже.

    В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

    #золотой мяч#модрич лука#фк реал мадрид#сборная хорватии по футболу
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