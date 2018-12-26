Член попечительского совета «Оренбурга»: Каррера?! Ха-ха, это шутки новогодние? - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 14:47Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Член попечительского совета «Оренбурга»: Каррера?! Ха-ха, это шутки новогодние?

В «Оренбурге» удивлены информацией о возможном назначении итальянца.

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером команды итальянца Массимо Карреры.

«Каррера в «Оренбурге»?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? – приводит Sport24.ru слова Столыпина. – Впервые об этом слышу».

Напомним, ранее стало известно, что спортивным директором «Оренбурга» может стать Марко Трабукки. В этом случае главным тренером назначат Карреру.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и был отправлен в отставку 22 октября этого года.

После 16 туров «Оренбург» под руководством Владимира Федотова набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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