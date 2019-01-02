Кристиан Пулишич: Для меня честь подписать контракт с таким легендарным клубом, как «Челси»

Футбол 02 января 2019 13:07 Источник: ФК «Челси» Автор: Семкив Александр

Американский полузащитник Кристиан Пулишич – о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Челси».

– Уже летом я присоединюсь к «Челси» и приму участие в новом для себя турнире. Для меня большая честь подписать контракт с таким легендарным клубом. Я с нетерпением жду возможности, когда смогу приложить усилия для того, чтобы внести свой вклад в историю клуба вместе с игроками мирового уровня, – приводит слова Пулишича официальный сайт «Челси».

Напомним, подробности перехода 20-летнего вингера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, синие заплатили за переход американца 64 миллиона евро.

В текущем сезоне Пулишич в составе «Боруссии» принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.