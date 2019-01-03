Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург» - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 19:11Источник: Чемпионат.com

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург», сообщает «Чемпионат.сom».

По информации издания, к игроку есть интерес и от других команд российской премьер-лиги.

Сообщается, что решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.

Напомним, Давидов прошлым летом на правах аренды перешел в «Спартак» из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил два мяча, приняв участие в 12 играх.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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