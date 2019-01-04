Джанаев не полетел с "Рубином" на сборы в Турцию - Советский спорт
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Футбол04 января 2019 15:20Источник: ФК «Рубин»Автор: Спирин Дмитрий

Джанаев не полетел с "Рубином" на сборы в Турцию

Казанский «Рубин» отправился в Турцию, где проведет зимние сборы.

Первый сбор продлится до 17 января, а уже 5 января запланирован медосмотр, сообщает пресс-служба казанской команды.​ В списке по причине травм отсутствуют Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров.

В списке также отсутствует голкипер Сослан Джанаев, о возможном уходе которого из-за высокой зарплаты ранее сообщалось в средствах массовой информации. Сесар Навас присоединится к команде позже. Форвард Сердар Азмун находится в расположении сборной Ирана, которая сыграет на Кубке Азии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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