Джанаев не полетел с "Рубином" на сборы в Турцию

Футбол 04 января 2019 15:20 Источник: ФК «Рубин» Автор: Спирин Дмитрий

Казанский «Рубин» отправился в Турцию, где проведет зимние сборы.

Первый сбор продлится до 17 января, а уже 5 января запланирован медосмотр, сообщает пресс-служба казанской команды.​ В списке по причине травм отсутствуют Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров.

В списке также отсутствует голкипер Сослан Джанаев, о возможном уходе которого из-за высокой зарплаты ранее сообщалось в средствах массовой информации. Сесар Навас присоединится к команде позже. Форвард Сердар Азмун находится в расположении сборной Ирана, которая сыграет на Кубке Азии.