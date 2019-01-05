Клуб РПЛ интересуется португальцем из «Газ Метана»

Футбол 05 января 2019 12:11 Источник: ProSport Автор: Липкин Антон

Карлуш Фортеш забил пять голов в чемпионате Румынии.

Форвард «Газ Метана» Карлуш Фортеш может продолжить карьеру в одном из клубов премьер-лиги, сообщает ProSport.

24-летний португалец проводит первый сезон в Румынии и в 16 матчах чемпионата забил пять голов, а также сделал две результативные передачи.

Фортеш привлек интерес «Стяуа», однако, по всей видимости, игрок не останется в Румынии.

«Сейчас идут переговоры с клубами из ОАЭ, итальянской серии B и России, – заявил спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару. – Это не топ-клуб, но команда из премьер-лиги».

Отметим, что часть прав на Фортеша также принадлежат португальской «Браге», которой он принадлежал в 2014-2017 годах.