Таски подписал контракт с турецким «Истанбул Башакшехир»

Футбол 05 января 2019 22:25 Источник: Истанбул Башакшехир

Немецкий защитник Сердар Таски подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали соглашение сроком на полтора года.

Отмечается, что в новой команде 31-летний бек будет выступать под 35-м номером.

Добавим, что последним клубом Таски был «Спартак», за который он выступал в период с 2013-го по лето 2018-го года. Таски провел за российский клуб 85 матчей и забил три гола. Последние полгода защитник находился в статусе свободного агента.