Таски подписал контракт с турецким «Истанбул Башакшехир» - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 22:25Источник: Истанбул Башакшехир

Таски подписал контракт с турецким «Истанбул Башакшехир»

Немецкий защитник Сердар Таски подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали соглашение сроком на полтора года.

Отмечается, что в новой команде 31-летний бек будет выступать под 35-м номером.

Добавим, что последним клубом Таски был «Спартак», за который он выступал в период с 2013-го по лето 2018-го года. Таски провел за российский клуб 85 матчей и забил три гола. Последние полгода защитник находился в статусе свободного агента.

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