Таски подписал контракт с турецким «Истанбул Башакшехир»

Немецкий защитник Сердар Таски подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».
Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали соглашение сроком на полтора года.
Отмечается, что в новой команде 31-летний бек будет выступать под 35-м номером.
Добавим, что последним клубом Таски был «Спартак», за который он выступал в период с 2013-го по лето 2018-го года. Таски провел за российский клуб 85 матчей и забил три гола. Последние полгода защитник находился в статусе свободного агента.
✍🏻 HOŞ GELDİN Serdar Taşçı | https://t.co/Z7khFnQbXc pic.twitter.com/x14WuY3VJK— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 5 января 2019 г.