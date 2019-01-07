«Вильярреал» заплатил «Лестеру» 10 млн евро за переход Иборры - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 18:44Источник: ФК «Вильярреал»

«Вильярреал» заплатил «Лестеру» 10 млн евро за переход Иборры

Полузащитник «Лестера» Висенте Иборра продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает официальный сайт испанского клуба.

30-летний испанец подписал контракт с «желтой субмариной», рассчитанный на четыре года. В новой команде Иборра будет выступать под десятым номером.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, «лисы» выручили на продаже футболиста не менее десяти миллионов евро.

Иборра перешел в «Лестер» из «Севильи» летом 2017 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне в составе английского клуба Висенте принял участие в 11 играх во всех турнира и забил один мяч.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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