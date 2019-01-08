«Спартак» объявил состав на сбор в ОАЭ

Футбол 08 января 2019 18:07 Источник: ФК «Спартак»

Тренерский штаб «Спартака» определился с составом на первый подготовительный сбор, который команда проведет в Объединенных арабских Эмиратах.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Кирилл Шитов.

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Отмечается, что на сбор также отправятся голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем