Александр Шикунов: Молло и Надсон ушли, Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер

Футбол 10 января 2019 17:04 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Соболев остается в клубе.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал об изменениях в составе команды.

«Молло и Надсон уже ушли, – приводит «Чемпионат.com». – Соболев пока остается. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не дается. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер».

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего француза Йоана Молло одна результативная передача в семи матчах. 34-летний бразилец Надсон выходил на поле в восьми матчах, 27-летний Евгений Башкиров – в 17, также 27-летний Алан Чочиев – в 11. 21-летний Александр Соболев забил два гола в 13 матчах.

После 17 туров премьер-лиги «Крылья Советов» занимают 13-е место и имеют игру в запасе.