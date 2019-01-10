Попов может продолжить карьеру в ОАЭ

Футбол 10 января 2019 17:50 Источник: Sport Inside Автор: Липкин Антон

При этом болгарин сохраняет шансы остаться в России.

Полузащитник Ивелин Попов может подписать контракт с клубом из ОАЭ, сообщает sport_inside.

31-летний болгарин по-прежнему имеет предложения из России, в частности на него претендуют «Динамо» и «Ростов».

Однако если в самое ближайшее время Попов не договорится с одним из этих клубов, то продолжит карьеру в ОАЭ. По информации источника, «арабы ждут футболиста с распростертыми объятиями».

Напомним, во вторник стало известно о том, что Попов покидает «Спартак», которому принадлежал с 2015 года. Контракт игрока был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В 97 матчах за красно-белых на счету полузащитника девять голов.