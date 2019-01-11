Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского клуба «Крус Асуль».
Как сообщает Record, «Крус Асуль» рассматривает Краневиттера на замену Ивану Марконе, который покинет команду в ближайшее время.
По данным источника, мексиканский клуб также рассматривает вариант приобретения игрока «Эйбара» Гонсало Эскаланте.
Ранее сам Краневиттер признавался, что намерен покинуть «Зенит», в составе которого он принял участие лишь в пяти матчах этого сезона российской премьер-лиги.
Трансферная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 5,5 миллионов евро.