Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Футбол 11 января 2019 15:54 Источник: Record Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского клуба «Крус Асуль».

Как сообщает Record, «Крус Асуль» рассматривает Краневиттера на замену Ивану Марконе, который покинет команду в ближайшее время.

По данным источника, мексиканский клуб также рассматривает вариант приобретения игрока «Эйбара» Гонсало Эскаланте.

Ранее сам Краневиттер признавался, что намерен покинуть «Зенит», в составе которого он принял участие лишь в пяти матчах этого сезона российской премьер-лиги.

Трансферная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 5,5 миллионов евро.