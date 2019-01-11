Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 15:54Источник: RecordАвтор: Сметанникова Дарья

Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского клуба «Крус Асуль».

Как сообщает Record, «Крус Асуль» рассматривает Краневиттера на замену Ивану Марконе, который покинет команду в ближайшее время.

По данным источника, мексиканский клуб также рассматривает вариант приобретения игрока «Эйбара» Гонсало Эскаланте.

Ранее сам Краневиттер признавался, что намерен покинуть «Зенит», в составе которого он принял участие лишь в пяти матчах этого сезона российской премьер-лиги.

Трансферная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 5,5 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#краневиттер матиас#фк зенит#рпл#Возможные трансферы#Футбол-Россия#чемпионат мексики по футболу#фк крус асуль
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта