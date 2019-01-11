Полузащитник «Ахмата» Думбия подпишет контракт со «Спортингом» на 4,5 года

Футбол 11 января 2019 16:05 Источник: A Bola Автор: Сметанникова Дарья

Игрок «Ахмата» Идрисса Думбия в пятницу прилетит в Лиссабон, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со «Спортингом».

Как сообщает A Bola, «Спортинг» заплатит за Думбия 2,5 миллиона евро, сумма может быть увеличена еще на полмиллиона в зависимости от игровых показателей футболиста.

Отмечается, что ивуариец заключит соглашение со «Спортингом» до лета 2023 года.

В текущем сезоне Думбия провел за «Ахмат» 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Сумма его трансфера по данным transfermarkt, составляет 2 млн евро.