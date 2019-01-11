Татаев – о переходе в «Млада-Болеславу»: Хочу взять все самое лучшее из чемпионата Чехии

Футбол 11 января 2019 16:23 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Краснодара-2» Алексей Татаев проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада-Болеслав».

20-летний футболист прокомментировал свой переход в чешский клуб, за который уже играет другой воспитанник краснодарской команды – нападающий Николай Комличенко.

«Приняли очень тепло! Ко мне хорошо относятся — наверное, это заслуга Комличенко, он тут имеет авторитет. Тренер сказал мне, чтобы я работал и не обращал ни на что внимания. Пока особо мы с ним не общаемся, потому что не можем понять друг друга. Я в восторге от коллектива: тут собраны очень дружные ребята, и у них веселые традиции.

После сборов все собираются в ресторане, и новичок должен спеть песню. Коля говорил, что пел «Катюшу». Я пока еще не придумал.

Стараюсь общаться на английском, на чешском языке могу сказать пару фраз. Комличенко очень выручает — он мой переводчик. Не знаю, что бы я делал без Коли. С ним адаптация проходит быстрее, очень мне помогает. Спасибо ему за это. Его здесь уважают и любят. Он тут своего рода Златан.

Хочу взять все самое лучшее из чемпионата Чехии и набраться нужного опыта для дальнейшего развития. Я еще не готов для основного состава «Краснодара», поэтому я здесь, еще раз повторюсь, чтобы прогрессировать и набираться опыта», - приводит слова Татаева пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне ФНЛ Татаев сыграл 16 матчей. Также защитник провел два поединка в ПФЛ (зона «Юг») и одну встречу в молодежном первенстве РПЛ.