«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером

Футбол 13 января 2019 13:44 Источник: Fanatik Автор: Сметанникова Дарья

Контракт российского защитника Романа Нойштедтера с «Фенербахче» истекает по окончании текущего сезона.

Как сообщает Fanatik, «Фенербахче» не будет продлевать контракт с 30-летним защитником. До истечения текущего соглашения Нойштедтер вряд ли покинет клуб, поскольку предложений по его трансферу не было.

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, до этого он играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Майнц». В текущем сезоне Нойштедтер провел 25 матчей за турецкий клуб, в которых забил два мяча.