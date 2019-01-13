«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 13:44Источник: FanatikАвтор: Сметанникова Дарья

«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером

Контракт российского защитника Романа Нойштедтера с «Фенербахче» истекает по окончании текущего сезона.

Как сообщает Fanatik, «Фенербахче» не будет продлевать контракт с 30-летним защитником. До истечения текущего соглашения Нойштедтер вряд ли покинет клуб, поскольку предложений по его трансферу не было.

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, до этого он играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Майнц». В текущем сезоне Нойштедтер провел 25 матчей за турецкий клуб, в которых забил два мяча.

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