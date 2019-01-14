Миха Мевля: Не стоит обращать внимания на то, что «Фенербахче» идет на предпоследнем месте в турецкой лиге

Футбол 14 января 2019 13:04 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Защитник "Зенита" Миха Мевля заявил, что шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы есть и у "сине-бело-голубых", и у турецкого "Фенербахче".

- "Фенербахче" - большой турецкий клуб. У них такие же амбиции, как у нас. Они хотят выйти в следующий раунд. Шансы на выход есть у обоих соперников. Жду тяжелых матчей, к которым нужно будет хорошо подготовиться на сборах в Катаре и Испании.

Не стоит обращать внимания на то, что "Фенербахче" идет на предпоследнем месте в турецкой лиге. Национальные чемпионаты и еврокубки - это совсем разные соревнования. Их не сравнить. Преимущество турок в том, что у них чемпионат сейчас идет, а российская премьер-лига на паузе. Но у нас есть месяц на то, чтобы прийти в хорошие физические кондиции, - цитирует Мевлю агентство "Р-Спорт".

"Зенит" после 17 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 34 очками. Идущий на втором месте "Краснодар" отстает от петербуржцев на один балл.