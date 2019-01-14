Экс-защитник ЦСКА Козлов находится на просмотре в «Оренбурге»

Футбол 14 января 2019 13:47 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

На данный момент футболист выступает за "Тюмень", а его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

Бывший защитник московского ЦСКА Савелий Козлов может оказаться в "Оренбурге".

Как сообщил генеральный директор клуба Василий Столыпин, 21-летний игрок прибыл на просмотр в команду.

«Оренбург» уехал на сборы. На просмотре находится защитник Савелий Козлов и один игрок из молодежки. Входит ли в сферу наших интересов Денис Давыдов? Все узнаете в свое время на официальном сайте», – сказал функционер, чьи слова приводит Sport24.ru.

В текущем сезоне Козлов провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.