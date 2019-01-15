Агент: «Сантос» не сможет купить Рошу, он сам хочет остаться в «Спартаке»

Футбол 15 января 2019 16:15 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

В СМИ сообщали, что «Сантос» хочет приобрести нападающего «Спартака» Педро Рошу в зимнее трансферное окно.

Агент Хэмилтон Бернард прокомментировал информацию об интересе «Сантоса» к 24-летнему бразильцу.

«Для «Сантоса» не представляется возможным купить Рошу. Сам Роша тоже хочет остаться в клубе. Тренер «Спартака» тоже в этом заинтересован», - цитирует Бернарда «Чемпионат».

Отмечалось, что российский клуб потребовал за нападающего 12 млн евро, что не устроило бразильцев. Стоит добавить, что именно за такую сумму «Спартак» приобрел Рошу в 2017 году у «Гремио».

На счету Роши в текущем сезона четыре матча за красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.