Лодыгин может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 16:27Источник: ФК «Ноттингем Форест»Автор: Сметанникова Дарья

Лодыгин может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»

Стало известно, в какой команде может продолжить карьеру вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что 28-летний футболист решил попробовать свои силы в Чемпионшипе.

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к российскому голкиперу. Об этом сообщает неофициальный твиттер клуба.

«Ноттингем Форест» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980).

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года.

В текущем сезоне он провел 1 матч и пропустил 4 гола. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2019 года, а трансферный лист оценивается в 2 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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