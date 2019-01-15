Лодыгин может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»

Футбол 15 января 2019 16:27 Источник: ФК «Ноттингем Форест» Автор: Сметанникова Дарья

Стало известно, в какой команде может продолжить карьеру вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что 28-летний футболист решил попробовать свои силы в Чемпионшипе.

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к российскому голкиперу. Об этом сообщает неофициальный твиттер клуба.

RUMOR! El Forest interesado en el portero del Zenit, Yuri Lodygin. Él mismo ha confirmado el interés del Forest y su intención de irse. 🌳🌳 #NFFCpic.twitter.com/cyWGDt3FJG — Nottingham Forest FC (@Nottingham_MI) 15 января 2019 г.

«Ноттингем Форест» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980).

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года.

В текущем сезоне он провел 1 матч и пропустил 4 гола. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2019 года, а трансферный лист оценивается в 2 млн евро.