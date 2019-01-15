Кудряшов может стать одноклубником Нойштедтера в чемпионате Турции

Футбол 15 января 2019 16:31 Источник: Fotomac Автор: Сметанникова Дарья

В начале января защитник сборной России Федор Кудряшов разорвал контракт с «Рубином».

Как сообщает Fotomac, Кудряшов может продолжить карьеру в чемпионате Турции. К 31-летнему защитнику проявляет интерес «Фенербахче», за который выступает еще один игрок сборной России Роман Нойштедтер.

Ранее сообщалось, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Игрок обороны сборной России выступал за «Рубин» с июля 2017 года и за полтора сезона провел за команду 38 матчей. Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из казанского клуба является его высокая зарплата.